Установлены личности парней, обчистивших гараж в Великих Луках

В Великих Луках установлены личности двоих мужчина, подозреваемых в краже из гаражей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 4 июня из гаража в районе улицы Я.Арно в Великих Луках неизвестные вскрыли замок и украли аккумулятор, автомагнитолы и домкрат. Причиненный ущерб превысил пять тысяч рублей.

В преступлении подозреваются безработный, ранее судимый житель Невельского района, 1994 года рождения, и 18-летний не работающий молодой человек из Великолукского района. В ходе проведенных обысков часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.