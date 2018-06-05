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Происшествия

Установлены личности парней, обчистивших гараж в Великих Луках

5 июня 2018 года, 15:10

В Великих Луках установлены личности двоих мужчина, подозреваемых в краже из гаражей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 4 июня из гаража в районе улицы Я.Арно в Великих Луках неизвестные вскрыли замок и украли аккумулятор, автомагнитолы и домкрат. Причиненный ущерб превысил пять тысяч рублей.

В преступлении подозреваются безработный, ранее судимый житель Невельского района, 1994 года рождения, и 18-летний не работающий молодой человек из Великолукского района. В ходе проведенных обысков часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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