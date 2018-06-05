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Общество

Мост на платной дороге Остров — Вышгородок капитально ремонтируют

5 июня 2018 года, 14:10

В Псковской области на границе с Латвийской Республикой капитально ремонтируют мост через реку Галинка на платной дороге Остров — Вышгородок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дорожники уже построили временные мост и подъездные пути и демонтируют старую конструкцию, транспортно-эксплуатационное состояние которой не соответствует современным требованиям. Вместо нее установят металлическую гофрированную трубу арочного типа. В ходе ремонта также будет восстановлено асфальтобетонное покрытие на подходах и благоустроена прилегающая территория. Работы планируется завершить к концу ноября этого года.

Работы в Островском районе выполняет «Строительная компания Балтийский берег», с которой Управление автомобильных дорог Псковской области заключило контракт на общую сумму около 34 млн рублей.

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