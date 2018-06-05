Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Началась реставрация деревянной кровли стен Варлаамского угла

5 июня 2018 года, 13:59

На объектах культурного наследия, входящих в подпроект «Варлаамовский угол»: крепостные стены и башни — Варлаамская, Высокая и Плоская продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик — ОАО «Ренессанс — Реставрация».
Фото Андрея Степанова
В частности, специалисты приступили к реставрации деревянных тесовых кровель прясел стен, Высокой и Плоской башен.

Напомним, что подпроект «Варлаамовский угол» реализуется в рамках совместного проекта Правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские школьники победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах»
Первые 50 энергоэффективных светильников установили в Порхове
Установлены личности парней, обчистивших гараж в Великих Луках
Мост на платной дороге Остров — Вышгородок капитально ремонтируют
«Два билета домой» Дмитрия Месхиева увидят сегодня гости «Кинотавра»
Календари с футболистами арестовала псковская таможня
В Пскове продавали поддельные сумки Кельвин Кляйн
Выступление псковских гребцов в Москве оказалось не самым удачным
Опубликованы часы приёма граждан и юрлиц псковскими росгвардеццами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
4 июня 10:42

Навстречу приключениям

Куда и почему уходят псковские подростки

Общество
1 июня 09:53

Ночная смена

Псковичи создали семью после встречи в милиции

Общество
31 мая 16:37

Песня для Галины

Клип студентов колледжа искусств сделал их популярными (ВИДЕО)