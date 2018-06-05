Началась реставрация деревянной кровли стен Варлаамского угла

На объектах культурного наследия, входящих в подпроект «Варлаамовский угол»: крепостные стены и башни — Варлаамская, Высокая и Плоская продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.