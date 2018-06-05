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Экономика

Календари с футболистами арестовала псковская таможня

5 июня 2018 года, 12:08

Более 10 тысяч календарей на футбольную тематику не впустили в Псковскую область на Себежской границе. Об этом рассказала заместитель начальника псковской таможни Мария Лосева, сегодня 5 июня, в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной борьбе с нелегальной продукцией. Производитель календарей не имел права использовать символику ФИФА. Теперь признать товар контрафактным должен суд. В случае признания, календари подлежат уничтожению.

Всего за 5 месяцев текущего года таможня не пропустила 15 252 тысячи единицы товара с признаками контрафакта. Среди них одежда, обувь, косметика, лекарства, автозапчасти.

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