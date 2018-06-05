В Пскове продавали поддельные сумки Кельвин Кляйн

За первые 5 месяцев текущего года псковская таможня на внутреннем рынке Псковской области выявила 4 276 единиц контрафактной продукции. Об этом сообщила заместитель начальника псковской таможни Мария Лосева, сегодня 5 июня, в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной борьбе с нелегальной продукцией. Среди них сумки фирм «Найк», «Рибок», «Кельвин Кляйн», акссесуары для мобильных телефонов («Эппл»), алкоголь.

- Платок «Шанель» не может стоить 200 рублей, а сумка «Луи Виттон» 500 рублей, - сказала Мария Лосева. -В 99% случаев - это контрафакт и потребитель должен это понимать.