Выступление псковских гребцов в Москве оказалось не самым удачным

Не самое удачное участие псковских гребцов — спортсменов Центра спортивной подготовки в первенстве страны до 19 лет, проходившем в Москве, прокомментировал тренер Михаил Самарин:

— Несмотря на небольшое представительство нашей школы, двое спортсменов-байдарочников 16 лет в общем зачете байдарок-одиночек показали 35-й и 37-й результаты.