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Спорт

Выступление псковских гребцов в Москве оказалось не самым удачным

5 июня 2018 года, 11:18

Не самое удачное участие псковских гребцов — спортсменов Центра спортивной подготовки в первенстве страны до 19 лет, проходившем в Москве, прокомментировал тренер Михаил Самарин:

— Несмотря на небольшое представительство нашей школы, двое спортсменов-байдарочников 16 лет в общем зачете байдарок-одиночек показали 35-й и 37-й результаты.

Самарин и Жданов смогут большее, но когда подрастут.
Фото Центра спортивной подготовки Псковской области
Он отметил, что если говорить о результатах по возрасту, то Артём Салкин и Иван Жданов показали пятое и шестое время по России. Непосредственно первенство до 16 лет пройдет в августе в Саратове.

Всего в московском соревновании принимало участие свыше 500 атлетов. 

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