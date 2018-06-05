Выступление псковских гребцов в Москве оказалось не самым удачным

Не самое удачное участие псковских гребцов — спортсменов Центра спортивной подготовки в первенстве страны до 19 лет, проходившем в Москве, прокомментировал тренер Михаил Самарин:
— Несмотря на небольшое представительство нашей школы, двое спортсменов-байдарочников 16 лет в общем зачете байдарок-одиночек показали 35-й и 37-й результаты.
Он отметил, что если говорить о результатах по возрасту, то Артём Салкин и Иван Жданов показали пятое и шестое время по России. Непосредственно первенство до 16 лет пройдет в августе в Саратове.
Самарин и Жданов смогут большее, но когда подрастут.
Фото Центра спортивной подготовки Псковской области
Всего в московском соревновании принимало участие свыше 500 атлетов.