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Общество

Опубликованы часы приёма граждан и юрлиц псковскими росгвардеццами

5 июня 2018 года, 11:16

В центре лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Псковской области (г. Псков, ул. Николая Васильева, д.77) проводится приём граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг. Об это «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

График:

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;

Предварительная запись по оказанию государственных услуг: по обороту оружия - тел. (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - тел. (8112) 73-41-16.

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