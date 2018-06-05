Парагребец Вадим Морозов взял серебро Большой Московской регаты

В соревнованиях приняли участие два спортсмена Центра спортивной подготовки Псковской области — парагребец Вадим Морозов и Максим Бабаджанов, выступавший совместно с командой Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 3 июня, на гребном канале «Крылатское» завершились международные соревнования по академической гребле — 57-я Большая Московская регата.

По итогам заезда в классе ПР1М1х Вадим Морозов занял второе место из 6 заявившихся участников, что дает ему возможность выступить на этапе Кубка мира в австрийском Линце и накануне чемпионата России делает его одним из фаворитов.

Максим Бабаджанов по состоянию здоровья не смог продолжить выступления на соревновании.

Еще один спортсмен Центра спортивной подготовки Павел Сорин в составе российской четверки финишировал шестым в Белграде на этапе Кубка мира. Это, по сути, лицензионная зона для попадания на Олимпийские игры — такой результат и нужен российской команде.

Тренируют спортсменов Сергей Матвеев и Алексей Простак.