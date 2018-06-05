Две недели нельзя будет попасть в Ледовый дворец в Пскове

С 6 июня по 15 июля Ледовый дворец в Пскове будет закрыт на техническое обслуживание.

Будет проводиться техническое обслуживание холодильной установки, системы водоподготовки, вентиляционного оборудования. Также покрасят технологическую плиту хоккейной площадки, нанесут новую разметку и зальют лед к новому сезону, произведут косметический ремонт помещений, сантехнические работы в душевых кабинах тренажерного зала. К слову, этот зал откроется раньше ледовой арены, уже 5 июля.

Находящий по соседству с Ледовым дворцом спорткомплекс «Олимп» также до 22 августа закрывается для технического обслуживания бассейна, однако спортзалом можно будет пользоваться.