Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Детский сад № 8 в Дно стал муниципальной собственностью

5 июня 2018 года, 09:35

РЖД передало в муниципальную собственность детский сад в Дно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проектная мощность учреждения – 95 человек. В настоящее время там занимаются около 70 детей, чьи родители работают в «РЖД». Ранее остальные семьи водили детей в другие учреждения из-за повышенной родительской платы. Теперь ее размер соответствует уровню муниципального учреждения дошкольного образования, и родители смогут отдавать своих детей в садик по месту проживания.

На сегодняшний день в стадии передачи находится еще один детский сад — № 6 в Великих Луках. Кроме того, областные власти продолжают вести переговоры с Октябрьской железной дорогой по вопросу передачи еще двух учреждений: в Пскове и Новосокольниках.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Календари с футболистами арестовала псковская таможня
В Пскове продавали поддельные сумки Кельвин Кляйн
Выступление псковских гребцов в Москве оказалось не самым удачным
Опубликованы часы приёма граждан и юрлиц псковскими росгвардеццами
Парагребец Вадим Морозов взял серебро Большой Московской регаты
Синоптики предсказывают небольшие дожди 5 июня в Псковской области
Две недели нельзя будет попасть в Ледовый дворец в Пскове
На «Кинотавре» покажут «Заповедник», частично снятый в Псковской области (ВИДЕО)
Пьяный рыбак в Локнянском районе угнал у своего товарища автомобиль

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
4 июня 10:42

Навстречу приключениям

Куда и почему уходят псковские подростки

Общество
1 июня 09:53

Ночная смена

Псковичи создали семью после встречи в милиции

Общество
31 мая 16:37

Песня для Галины

Клип студентов колледжа искусств сделал их популярными (ВИДЕО)