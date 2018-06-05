Детский сад № 8 в Дно стал муниципальной собственностью

РЖД передало в муниципальную собственность детский сад в Дно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проектная мощность учреждения – 95 человек. В настоящее время там занимаются около 70 детей, чьи родители работают в «РЖД». Ранее остальные семьи водили детей в другие учреждения из-за повышенной родительской платы. Теперь ее размер соответствует уровню муниципального учреждения дошкольного образования, и родители смогут отдавать своих детей в садик по месту проживания.

На сегодняшний день в стадии передачи находится еще один детский сад — № 6 в Великих Луках. Кроме того, областные власти продолжают вести переговоры с Октябрьской железной дорогой по вопросу передачи еще двух учреждений: в Пскове и Новосокольниках.