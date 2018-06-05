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Происшествия

Пьяный рыбак в Локнянском районе угнал у своего товарища автомобиль

5 июня 2018 года, 09:32

В Локнянском районе установили личность мужчины, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 29-летний житель деревни Михайлов Погост Локнянского района вместе со своим знакомым на его автомобиле «ВАЗ-21113» приехали порыбачить на озеро у деревни Смык. Не обошлось при этом без употребления спиртного. В результате, автовладелец заснул, а его спутник решил съездить домой в Михайлов Погост. Мужчина взял ключи от легковушки приятеля, завел «ВАЗ» и уехал.

Однако, возле деревни Новой подозреваемого задержали дорожные полицейские, получившие к этому времени сообщение об угоне авто. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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