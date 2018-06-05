Бесплатную проверку лёгких можно пройти в трех поликлиниках Пскова

Всех жителей Псковской области приглашают на бесплатное флюорографическое обследование легких. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Адреса:

- подразделение поликлиника № 1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, 1 этаж, кабинет № 16), с 08.30 до 17.30;

- подразделение поликлиника № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, 1 этаж), с 08.00 до 17.30;

- подразделение поликлиника № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, 1 этаж, кабинет № 14), с 10.00 до 13.00.

Отметим, что пройти обследование могут все жители Псковской области старше 18 лет при наличии паспорта и медицинского полиса.