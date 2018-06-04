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Культура

Псковские школьники изучают язык малочисленного народа сето в Сигово

4 июня 2018 года, 17:59

В Печорском районе Псковской области официально открылся дневной лингвистический лагерь для детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Учащиеся со 2 по 5 класс Новоизборской средней школы в течение трех недель будут изучать язык, культуру и быт народа сето. Занятия будут проводиться на базе единственной в России усадьбы-музея народа сето в дер. Сигово. Наряду с образовательными мероприятиями, ребят ждет насыщенная экскурсионная программа по достопримечательностям Псковской области.

На закрытии лагеря ожидается выступление школьников на языке малочисленного народа. Также будет работать выставка детских рисунков и фотографий, посвященных этому народу.

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