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Общество

С 8 по 12 июня псковские автобусы изменят своё расписание

4 июня 2018 года, 15:32

С 8 по 12 июня изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

10, 11 и 12 июня. – движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.

9 июня – движение автобусов будет организовано в режиме рабочего дня.

САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

9 и 11 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто.

10 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества будут организовано по расписанию субботы.

12 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества будут организовано по расписанию воскресенья.

ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

8 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям понедельника.

Отменяется движение по маршрутам № 105 «Псков-Хрячова гора (Назимово)», № 317 а «Дуловка-Палкино».

9 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям пятницы.

10 и 11 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни).

С 9 по 12 июня маршрут № 207 «Псков-Печоры» работает по расписаниям дней недели.

11 июня - закрыто движение автобусов по маршрутам: №№ 105 «Псков- Назимово», 123 «Палкино – Псков ч/з Локно», 145/145А «Палкино - Родовое – Качаново».

10 и 12 июня - движение автобусов по маршрутам № 101 «Псков-Крипецкое» и №108 « Псков-Красино» организовано с заездами в сады.

12 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям воскресенья.

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ

8 и 11 июня - движение автобусов организовано по расписаниям четверга

9 июня - движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

10 июня - движение автобусов организовано по расписаниям субботы.

12 июня - движение автобусов организовано по расписаниям - воскресенья.

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