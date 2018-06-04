С 8 по 12 июня псковские автобусы изменят своё расписание

С 8 по 12 июня изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

10, 11 и 12 июня. – движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня. 9 июня – движение автобусов будет организовано в режиме рабочего дня.

САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

9 и 11 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто. 10 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества будут организовано по расписанию субботы. 12 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества будут организовано по расписанию воскресенья.

ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

8 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям понедельника. Отменяется движение по маршрутам № 105 «Псков-Хрячова гора (Назимово)», № 317 а «Дуловка-Палкино». 9 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям пятницы. 10 и 11 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни). С 9 по 12 июня маршрут № 207 «Псков-Печоры» работает по расписаниям дней недели. 11 июня - закрыто движение автобусов по маршрутам: №№ 105 «Псков- Назимово», 123 «Палкино – Псков ч/з Локно», 145/145А «Палкино - Родовое – Качаново». 10 и 12 июня - движение автобусов по маршрутам № 101 «Псков-Крипецкое» и №108 « Псков-Красино» организовано с заездами в сады. 12 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям воскресенья.

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ