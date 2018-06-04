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Культура

Создателей одежды приглашают поучаствовать в фестивале этнической моды в Пскове

4 июня 2018 года, 15:16

Фестиваль пройдет 21-22 июля 2018 года в рамках подготовки к празднованию Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Предусмотрено 6 номинаций: «Современный костюм с этническими мотивами», «Сценический костюм для творческих коллективов» (с выступлением творческих коллективов в своих костюмах и в костюмах от дизайнеров), «Костюм для ганзейских дней в Пскове в 2019-м году», «Детский этнический костюм», «Вечерний костюм в этническом стиле» и «Начинающие дизайнеры в этно-фолк стиле». Победители получат подарки от партнеров и спонсоров Фестиваля.

К участию в фестивале приглашаются организации и частные лица, создающие одежду, украшения, аксессуары, с использованием этнореплик культуры какого- либо народа (народности) мира. Возраст участников - от 16 лет и старше. Для участия в фестивале нужно направить анкету по электронному адресу: ethno_fashion_pskov@mail.ru в срок до 10 июля 2018 года.

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