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Спорт

Участников из девяти стран соберёт в этом году 15-я парусная регата в Кривске

4 июня 2018 года, 14:40

С 9 по 13 июня в поселке Кривск Псковского района пройдут международные соревнования по парусному спорту «15-я Псковская парусная регата». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в соревнованиях ожидается участие порядка 150 человек из России, Эстонии, Латвии, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Польши, Германии и Франции.

Торжественное открытие 15-ой Псковской парусной регаты запланировано на 10 июня в 12:00. Гоночные дни состоятся 10, 11 и 12 июня.

В эти дни пройдёт Российский этап Кубка Европы «Russia Euro Micro Cup 2018 Pskov» Международной Ассоциации класса яхт «Микро», этап Кубка России в классе яхт «2,4 метра» с участием паралимпийской Cборной команды России, межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах и региональные соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт.

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