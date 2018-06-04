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Происшествия

В Новоселье выясняют обстоятельства гибели мальчика на железной дороге

4 июня 2018 года, 14:23

В Псковской области проверяются обстоятельства гибели 13-летнего подростка на железнодорожных путях в деревне Новоселье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным установлено, что при следовании тепловоза по станции Новоселье, подъезжая к пешеходному переходу, локомотивной бригадой подавались звуковые сигналы, дежурной по станции, при этом, через громкоговоритель объявлялось о приближении поезда. На расстоянии примерно 10 метров от пешеходного перехода, локомотивной бригадой замечен несовершеннолетний, который на велосипеде выехал на пешеходный переход, а до этого не находился в зоне видимости из-за стоящего на соседнем пути вагона. Машинистом незамедлительно применено экстренное торможение, но в связи с малым расстоянием наезд предотвратить не удалось. В результате от полученных травм подросток скончался на месте.

На место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы в составе руководителя и следователей Псковского следственного отдела на транспорте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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