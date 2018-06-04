Псковское МЧС: Курение в салоне автомобиля опасно для жизни

В пятницу, 1 июня, в садоводческом товариществе «Фиалка» Новосокольнического района сгорел ВАЗ 2109 1996 года выпуска. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Чтобы избежать повторения подобных происшествия, спасатели рекомендуют:

- соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

- своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля;

- постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему;

- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

- не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

- всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку;

- огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте;

- исключить курение в салоне автомобиля.