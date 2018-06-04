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Общество

Проект реставрации Церкви Успения в Мелетово оценили положительно

4 июня 2018 года, 13:49

Проект ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения 15 века «Церковь Успения в Мелетово с росписью» получил положительное заключение экспертов и рекомендован к реализации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Рассмотрение этого проекта на научно-методическом совете — важный этап сохранения уникального памятника, сохранившего древние росписи, выполненные в технике альсекко.

Проект разработан ФГКУ «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ). Это старейшая и в настоящее время крупнейшая проектная реставрационная организация России.

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