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Общество

В Пскове начали работу школьные детские летние лагеря

4 июня 2018 года, 13:01

В Пскове начали работать 24 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей. Они организованы на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, Дома детского творчества и центра «Надежда», а также Центра образования «Подросток». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего предусмотрены четыре смены. Первая продлится с 4 по 24 июня, вторая смена - с 25 июня по 15 июля, третья - с 16 июля по 5 августа. Четвертая смена - спортивная и будет проходить на базе 1-ой школы в августе.

Ребята находятся в лагере с 8.30 до 14.30, для них организовано двухразовое горячее питание. Бесплатными путёвками за счёт средств бюджета обеспечены около 500 детей из малообеспеченных семей, а также дети, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах.

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