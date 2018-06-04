В Пскове начали работу школьные детские летние лагеря

В Пскове начали работать 24 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей. Они организованы на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, Дома детского творчества и центра «Надежда», а также Центра образования «Подросток». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего предусмотрены четыре смены. Первая продлится с 4 по 24 июня, вторая смена - с 25 июня по 15 июля, третья - с 16 июля по 5 августа. Четвертая смена - спортивная и будет проходить на базе 1-ой школы в августе.

Ребята находятся в лагере с 8.30 до 14.30, для них организовано двухразовое горячее питание. Бесплатными путёвками за счёт средств бюджета обеспечены около 500 детей из малообеспеченных семей, а также дети, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах.