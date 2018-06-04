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Культура

Возложение цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка» в Пскове состоится 6 июня

4 июня 2018 года, 12:22

6 июня в 12.00 у памятника «Пушкин и крестьянка» пройдет традиционное мероприятие - возложение цветов в память о великом поэте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Принять участие в церемонии приглашены официальные лица, деятели культуры, искусства, молодые псковичи, поклонники таланта поэта. На площадке за памятником, пройдет познавательная программа, посвященная 219 годовщине со дня рождения поэта.

Отметим, что биография великого поэта, писателя, драматурга Александра Сергеевича Пушкина неразрывно связана с Псковской землей. Здесь, на Псковщине, в селе Михайловском, поэт провел в ссылке около двух лет.

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