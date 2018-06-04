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Происшествия

Фото пропавшего Сергея Ломакина вновь опубликовали псковские полицейские

4 июня 2018 года, 11:18

Разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. С 2015 года родственники утратили с ним связь.

ПРИМЕТЫ

На вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно-русые, стрижка короткая, глаза светлые.


Фото предоставлено пресс-службе УМВД России по Псковской области

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Два ожога в области груди.

БЫЛ ОДЕТ

Вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Васильевича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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