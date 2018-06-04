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Общество

Бесплатную вакцинацию против гепатита можно сделать в Пскове по нескольким адресам

4 июня 2018 года, 10:56

Городская поликлиника организует для жителей Пскова выездную вакцинацию, с целью профилактики вирусного гепатита В на специально оборудованном мобильном комплексе (ФАП). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Передвижные фельдшерско-амбулаторные пункты будут работать по нескольким адресам:

- 4 и 5 июня на площадке у ТК «Империал» с 10.00 до 14..00.(ул. Коммунальная, д.4).

- 6, 7, 8 июня - в районе ТК «Лента» с 10.00 до 14.00 (Рижский пр., д.96 б).

- 13, 14, 15 июня в районе рынка «Нива» с 10.00 до 14.00 (ул. Коммунальная, д.57а).

- 18,19,20 июня в районе «Маяк» («Псков Банк») с 10.00 до 14.00 (Рижский пр, д.40б).

- 21, 22, 25 июня в районе магазина «Семейный Магнит» с 10.00 до 14.00 (ул. Труда, д.37а).

- 26, 27, 28, 29 июня в районе ТК «Тележка» с 10.00 до 14.00 (ул. Труда, д.54).

При необходимости медицинский работник поликлиники может выехать в вашу организацию для проведения прививок. По вопросам проведения вакцинации просим обращаться в приемную главного врача по телефону (факс) 53-49-42, отделение профилактики 53-62-14.

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