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Общество

Клубную карту в фитнес-клуб XPRESS разыгрывает ВКонтакте «Псковская правда»

4 июня 2018 года, 10:34

Газета «Псковская правда» в своей официальной группе ВКонтакте запустила розыгрыш клубной карты в фитнес-клуб XPRESS, дающей право на 10 посещений тренажерного зала в течение месяца.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо выполнить эти условия:

1) Быть участником группы «Псковской правды» ВКонтакте;

2) Поделиться этой записью себе на страничку;

3) Не удалять репост до объявления результатов розыгрыша.


Обладателя клубной карты мы определим 11 июня с помощью генератора случайных чисел.

ВАЖНО

Обращаем ваше внимание, что занятия необходимо начать не позднее 30 июня!

СПРАВКА

Фитнес-клуб XPRESS – это современный многопрофильный фитнес-центр, расположенный в центральной части города Пскова по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д.10 (4 этаж). Режим работы: с 7 утра до 11 вечера (будние дни), с 9 утра до 10 вечера (выходные).

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