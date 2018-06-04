Псков попал в десятку популярных городов для путешествий на День России

Псков входит в первую десятку городов для путешествий на День России. Об этом сообщает туристический сервис Tvil.ru.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сергиев Посад, Самара и Псков составляют топ-10 городов, популярных для путешествий на День России.

Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018, который откроется 14 июня в Москве матчем сборных России и Саудовской Аравии.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых в Пскове в июньские праздничные выходные в среднем на полторы ночи и потратят на проживание менее 2,5 тысяч рублей в сутки.