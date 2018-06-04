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Общество

Российские школьники сегодня напишут ЕГЭ по химии и истории

4 июня 2018 года, 09:32

Экзамены по истории и химии проходят 4 июня в основной период ЕГЭ 2018 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали более 133 тысяч человек, из них почти 131 тысяча – выпускники текущего года. Этот предмет выбрали 20% участников основного периода ЕГЭ 2018 года. Экзамен пройдет в 2861 пункте проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали более 94 тысяч человек, в том числе более 92 тысяч выпускников текущего года. Данный экзамен сдают 14% участников основного периода ЕГЭ. Экзамен пройдет в 2651 ППЭ.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 20 июня.

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