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Общество

У псковичей появилась возможность пройти бесплатный медосмотр возле «Империала»

4 июня 2018 года, 09:29

Псковская городская поликлиника приглашает на медицинские осмотры (диспансеризация и профилактические медицинские осмотры) псковичей от 18 лет и старше, которые будут проводится на выездном ФАПе 4 и 5 июня 2018 года по адресу: «Империал» ул. Коммунальная, д.41.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, медицинский осмотр на выездном ФАПе включает в себя: опрос (анкетирование); антропометрия; измерение АД; измерение внутриглазного давления; определение глюкозы, холестерина. На остальные обследования проводится запись в поликлинику.

Все обследования проводятся бесплатно. По результатам обследования терапевтом будет проведено консультирование, при необходимости даны направления на дополнительные обследования, на консультации узких специалистов.

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