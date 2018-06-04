Наркомана из Дедовичей наказали исправительными работами на срок в 8 месяцев

Жителю Дедовичского района назначили наказание за незаконное хранение наркотиков в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что 20 марта около 21:00 мужчина в Порхове незаконно приобрел сверток с наркотическим средством 2-пирролидин-1-ил-фенилпентан-1-он, являющимся производным метилэфедрона, массой 0,374 грамма, что является значительным размером, после чего хранил его для личного потребления в посёлке Дедовичи.

Противоправные действия пресечены сотрудниками полиции, которыми наркотического средство изъято из незаконного оборота.