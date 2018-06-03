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Политика

В случае подтверждения подкупа выборщиков в Псковском районе результаты предварительного голосования могут аннулировать

3 июня 2018 года, 18:11

В организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» в Псковском районе поступили многочисленные жалобы на подкуп выборщиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на секретаря Псковского районного отделения партии Андрея Неофитова.

«Мы должны все эти жалобы рассмотреть в установленном порядке. Если они будут подтверждены, мы примем меры вплоть до снятия участников предварительного голосования. В случае, если эти жалобы будут носить в течение Единого дня голосования многочисленный характер, и на всех счетных участках, то у организационного комитета есть право, в соответствии с Положением, признать результаты предварительного голосования недействительными и передать это решение в политсовет», - прокомментировал Неофитов.

Напомним, в Псковском районе в воскресенье, 3 июня, проходит предварительное голосование «Единой России» по довыборам в областное Собрание депутатов по округу №12. За право стать кандидатом от партии на предстоящих выборах решили бороться пять человек: врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва и заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидата на пост главы Псковского района вошли семь человек: заместители главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев и Святослав Колинко, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов, директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский, директор Тямшанской гимназии Наталья Фёдорова, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев.

Отметим, семь счетных участков продолжат работу до 20:00.

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