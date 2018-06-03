Осужденных привлекали к труду с нарушениями

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области провела проверку соблюдения исправительными учреждениями области уголовно-исполнительного законодательства в части привлечения осужденных к труду. Данная проверка проводилась с привлечением специалиста Государственной инспекции труда в Псковской области. В результате проверки в деятельности всех исправительных учреждений выявили нарушения при привлечении осужденных к труду. Так, администрациями колоний не соблюдаются правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. В нарушение требований статьи 22, статьи 213 ТК РФ осужденные приняты на работу с вредными условиями труда без прохождения предварительного медицинского осмотра. Также осужденные в полной мере не обеспечены средствами индивидуальной защиты. В нарушение требований статьи 103 УИК РФ рядом колоний не принимается исчерпывающих мер по трудоустройству осужденных. В этой связи Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в адрес начальника УФСИН России по Псковской области и начальников исправительных учреждений внесены представления с требованием принять действенные меры по устранению допущенных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствовавших, и наказания виновных лиц. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений взято спецпрокуратурой на контроль, сообщил и.о. прокурора, советник юстиции А.В. Савельев.