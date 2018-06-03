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Культура

Деревянные качели на поляне сельца Михайловского собрали длинные очереди

3 июня 2018 года, 00:38

Местом притяжения любителей острых ощущений на поляне в Михайловском стали деревянные круговые качели и качели лодочки – реконструкция русских качелей XIX века. 

Круговая конструкция состоит из основы,  на которую подвешены четыре  скамейки, на каждую из них помещаются двое взрослых или взрослый с двумя детьми. В движение качели приводятся руками , без каких-либо современных механизмов. 

 Еще издалека можно было слышать визг отважных гостей праздника , решивших на себе испытать старинный русский аттракцион. Очередь из нескольких десятков людей самых разных возрастов стояла в течение всего дня. Подвесные качели –лодочка пользовались не меньшим спросом. 

Такое развлечение на празднике поэзии в Пушкиногорье появилось впервые.

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