Специальный шатер для мам устроили на Пушкинском празднике поэзии в Михайловском

Как и обещал художественный руководитель праздника Гедеминас Таранда, для удобства мам с малышами на краю поляны в Михайловском организовали шатер со всеми удобствами.

Маленьких посетителей праздника поэзии здесь можно было переодеть, умыть, а сами мамы могли подкраситься и причесаться.

В палатке поставили пеленальный столик, столы с водой, одноразовыми салфетками, бумажными полотенцами и детской присыпкой. Один из столов организаторы украсили корзиной с яблоками. Почетное место в шатре, поставленном для удобства мам с маленькими детьми, занял туалетный столик в винтажном стиле с букетом свежих пионов, которые художественный руководитель праздника Гедеминас Таранда срезал собственноручно.

Такая локация на празднике появилась впервые.



