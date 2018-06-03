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Культура

Специальный шатер для мам устроили на Пушкинском празднике поэзии в Михайловском

3 июня 2018 года, 00:03

Как и обещал художественный руководитель праздника Гедеминас Таранда, для удобства мам с малышами на краю поляны в Михайловском организовали шатер со всеми удобствами.

Маленьких посетителей праздника поэзии здесь можно было переодеть, умыть, а сами мамы могли подкраситься и причесаться.  

В палатке поставили пеленальный столик, столы с водой, одноразовыми салфетками, бумажными полотенцами и детской присыпкой. Один из столов организаторы украсили корзиной с яблоками. Почетное место в шатре, поставленном для удобства мам с маленькими детьми, занял туалетный столик в винтажном стиле с букетом свежих пионов, которые художественный руководитель праздника Гедеминас Таранда срезал собственноручно.

Такая локация на празднике появилась впервые.


Организаторы праздника рады видеть малышей
Алена Комарова
Зеркало для мам с малышами
Алена Комарова
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