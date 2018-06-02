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Культура

Гусиным пером на почтовой станции пушкинской поры написали письма гости поляны в Михайловском

2 июня 2018 года, 21:23

На Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в Михайловском 2 июня выстроили почтовую станцию пушкинской поры. Гости праздника на станции могли написать и сразу же отправить письма в любую точку мира.

- Пишу замечательному человеку. У нее скоро юбилей, и я хочу передать ей атмосферу праздника, - рассказала «Псковской правде» посетительница городка Валентина Александровна Повар.

Она приехала с мужем из Санкт-Петербурга, но выросла в Пушкинских Горах и отлично помнит праздники поэзии, проходившие на поляне в советские годы.

- Специально приезжаю в Пушкинские Горы каждый год в этот день, - рассказала Валентина Александровна. – Сегодня здесь много интересного, разные площадки, задействовано много людей, есть что-то и для молодежи, и для детей. Каждый найдет свое место. Допишу письмо и пойду слушать молодых поэтов.

«Мама! Я давно сказать тебе хотела, мама! Я тебя люблю», - старательно выводит гусиным пером студентка Светлана Левченко из Великих Лук. Для нее это первый Пушкинский праздник.

- Писать пером интересно, но и сложно, - оценила задумку организаторов девушка. – На поляне много все, очень важно, что молодые поэты читают свои стихи. Это вдохновляет.

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