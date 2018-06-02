«С публикой повезло невероятно» на поляне в Михайловском театру «Молодой человек» из Ижевска

«Сказку о царе Салтане» вместе со зрителями разыграли актеры городского театра Ижевска «Молодой человек» на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в Михайловском 2 июня.

- География тут не при чем, любви покорны не только все возрасты, но и расстояния, в том числе, любви к Пушкину, - рассказал «Псковской правде» художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Евгений Столов. – Со зрителями повезло невероятно. Приезжаем уже в восьмой раз, готовы отложить все планы, все бросить ради поездки в Михайловское.