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Культура

«С публикой повезло невероятно» на поляне в Михайловском театру «Молодой человек» из Ижевска

2 июня 2018 года, 21:22

«Сказку о царе Салтане» вместе со зрителями разыграли актеры городского театра Ижевска «Молодой человек» на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в Михайловском 2 июня.

- География тут не при чем, любви покорны не только все возрасты, но и расстояния, в том числе, любви к Пушкину, - рассказал «Псковской правде» художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Евгений Столов. – Со зрителями повезло невероятно. Приезжаем уже в восьмой раз, готовы отложить все планы, все бросить ради поездки в Михайловское.

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