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Культура

Стихи Пушкина стали ключем для карточной игры «Фараон» на поляне в Михайловском

2 июня 2018 года, 21:21

«Тройка, семерка, туз!» - кто не помнит названий карт, судьбоносных для Германа, героя повести Пушкина «Пиковая дама». На Всероссийском Пушкинском празднике поэзии на поляне в Михайловском попытать счастья в карточной игре «Фараон» приглашали студенты театрального отделения Псковского драмтеатра имени Пушкина.

- Выбирайте карту, - инструктируют устроители игры. – Это та, на которую вы ставите. Теперь мы раскладываем колоду на две стопки. Если такая же карта окажется слева от вас, вы выиграли.

Перед началом игры посетителей шатра «Пиковая дама» просят прочесть стихи Пушкина – это является допуском.

- Игра «Фараон» упоминается и в «Пиковой даме» и в неоконченных глава «Евгения Онегина», - поясняет студентка Дарья Кужель. – Игра простая и недолгая. Пправда, все уверены, что мы жульничаем. А здесь дело случая, все зависит от выбранной карты.

- Очень интересно! – делится впечатлениями 15-летняя Анастасия из города Опочка, к которой Фортуна повернулась лицом. – Я родилась в Пушкинских Горах, потом папу перевели в Опочку, но мы каждый год приезжаем на праздник в Михайловское.

В руках Анастасии буклет с заданиями квеста. Его участникам нужно найти несколько точек на праздничной поляне, выполнить несложные задания – такие, как игра «Фараон» - для получения призов от устроителей праздника.

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