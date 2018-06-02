Георгий Василевич: Пушкин – это все мы

- Александр Сергеевич Пушкин – кто это? Каков он? – директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич задал эти вопросы гостям 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, проходящего 2 июня на поляне в Михайловском. И сам ответил: - Это все мы с вами! Глядя на нас и будут, наверно, судить о том, каков Пушкин. Кто он, кто мы.

По словам Георгия Василевича, праздник существует для того, чтобы собраться вместе во имя Пушкина порадоваться, какие мы разные и талантливые.

- Как всякий праздник, он кончится тогда, когда мы сами этого заходим, - считает директор заповедника. - Желаю вам на целый год унести радость и светлое пушкинское настроение.

Как стало известно на празднике, некоторое время назад Георгий Василевич получил титул графа Петровского, передает корреспондент «Псковской правды». Титул директору Пушкинского заповедника присудили воздухоплаватели. Георгий Василевич поднялся над заповедником на аэростате, приземлившись на землях усадьбы Петровское, принадлежавшей предкам Пушкина Ганнибалам. По традиции, поднявшийся на аэростате становится графом тех земель, которые обозревал из корзины под шаром.