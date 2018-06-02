Митрополит Тихон (Шевкунов): Наша молодежь должна почувствовать острую необходимость любить Пушкина

- Приветствую вас, очень немногих, к сожалению, кто собрался на этот прекрасный для России праздник, - к собравшимся на поляне в Михайловском на 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии обратился Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршьего совета по культуре. - Мы помним, как в 80-е годы здесь собирались 70-90 тысяч человек. Вы не пожалели ни времени, ни сил, чтобы прийти, поклониться этой святой для нас могиле, этим местам, где творил Пушкин. Перед нами всеми стоит важная задача.

Как рассказал митрополит, несколько лет назад было реорганизовано общество русской словесности, председательствует в нем патриарх Кирилл. Был проведен опрос среди молодежи с высшим образованием и студентов в Москве и Петербурге. Участников опроса просили продолжить фразу «Мой дядя самых честных правил...»

- 90% человек, к нашему ужасу, не смогли сказать, откуда это. На вопрос, в каком веке родился Пушкин, хорошим ответом считали, если говорили, что в девятнадцатом. Это проблема не только для нас, любящих Пушкина, это проблема для всей России. Был организован Пушкинский союз, куда вошли представители творческих союзов всех направлений искусств, высших учебных заведений. Войдет и Псковская область, как мне сказал Михаил Юревич [Ведерников – врио губернатора Псковской области]. Мы должны сделать все, чтобы наша молодежь поняла, полюбила и почувствовала острую необходимость знать и любить Пушкина. Бог нам всем в помощь!

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», на главной сцене праздника выступил хор Сретенского монастыря, настоятелем которого являлся митрополит Тихон до назначения в Псков, состоявшегося в мае 2018 года. В частности, они исполнили произведения «Зимний вечер», «Вечерний звон», «Утро туманное, утро седое».