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Культура

Пушкин пожелал любви гостям праздника поэзии в Михайловском

2 июня 2018 года, 21:16

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии на поляне в Михайловском (Псковская область, Пушкиногорский район) 2 июня начался с парада участников. Торжественный круг по поляне совершили гости из районов области, участники фестиваля и герои произведений Пушкина. Колонну, которая прошла к главной сцене, возглавляла запряженная лошадью коляска с самим виновником торжества – Александром Сергеевичем Пушкиным.

- Хотел бы всем пожелать больше любви и уважения друг к другу, - приветствовал гостей фестиваля артист, воплотивший образ Пушкина. – Также хочу пожелать не забывать мои произведения ни за что и никогда.

Почтмейстер с «Почты России» пригласил гостей на свою площадку:

- Чтобы вы написали друг другу замечательные строчки, пожелали всего самого лучшего. Подходите, пишите письма, желайте друг другу счастья и добра.

Представители открытого студенческого театра «Ах, театр!» рассказали, что привезли спектакль по повести «Барышня-крестьянка». Они сообщили, что в 14 часов ждут всех на своей площадке.

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