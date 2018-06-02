Выставка «Кукольное дело» продлится в Пскове до 3 июня

В Доме ремесел Псковского областного центра народного творчества, открылась выставка авторской и народной куклы «Кукольное дело». На открытии выставки присутствовала заместитель Главы города Пскова Елена Полонская. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Авторам хочется выразить огромную благодарность за их талант и кропотливый труд. Это просто великолепно, такая утонченная работа, столько души вложено, просто дух захватывает», - отметила Елена Полонская. По ее словам, такие выставки приобщают людей к истокам народных промыслов, погружают в мир самобытного народного творчества.

Мероприятие подобного масштаба в Пскове проходит впервые. Экспозиция объединила более 200 работ мастеров-кукольников, выполненных в разных техниках: куклы текстильные, лоскутные, фарфоровые, пластиковые, папье-маше, комбинированные и другие.

Зрители смогут познакомиться с куклами обрядовыми, игровыми, сувенирными, народными, в национальных и исторических костюмах, куклами-оберегами.

Посетители могут познакомиться не только с работами псковских мастеров, но и работами мастеров из других регионов. В частности, в Псков прибыли куклы из Оренбургской области.

Выставка продлится три дня, в воскресенье, 3 июня, будет показан спектакль и пройдут различные мастер-классы.