Детский сад отремонтируют в Заплюсье к началу нового учебного года

Более 3 млн рублей будет выделено детскому саду в поселке Заплюсье на капитальный ремонт системы отопления, кухни, помещений и замену окон. Такое решение принял врио губернатора Псковской области 1 июня в рамках рабочей поездки в Плюсский район. Учреждение он осмотрел вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заведующая детским садом Вера Тихонова рассказала врио губернатора, что учреждение располагается в здании бывшего школьного интерната 1984 года постройки и с тех пор ни разу не ремонтировалось. В марте этого года в выходной день на втором этаже прорвало трубу отопления, и горячей водой затопило кухню, рабочие кабинеты и часть детских групп.

Врио губернатора побывал в группах, где сейчас занимаются дети. Они отремонтированы при поддержке социально ответственных предпринимателей региона. В общей сложности учреждение посещают 30 ребят.

Также врио главы региона осмотрел пострадавшие весной помещения, которые пришли в негодность и закрыты. Михаил Ведерников сообщил, что областные власти выделят средства на капитальный ремонт сада. Он поручил главе Плюсского района Виталию Аршинову держать ход ремонтных работ на особом контроле и оперативно докладывать о возникающих сложностях. «К новому учебному году все должно быть готово», — поставил задачу Михаил Ведерников.

Заведующая детсадом поблагодарила врио главы региона за такой подарок в День защиты детей и также рассказала ему о трех ясельных группах в Плюссе, которые могли бы вместить 50 малышей, если в них тоже сделать ремонт. Михаил Ведерников напомнил, что в Псковскую область в этом году поступят средства из федерального бюджета на создание дополнительных мест в яслях и поручил Виталию Аршинову подготовить соответсвующую заявку.