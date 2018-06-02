Программу запланированных мероприятий на Пушкинском празднике поэзии напомнили гостям

С 1 по 6 июня в Псковской области пройдёт 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии и мероприятия, приуроченные к празднованию Пушкинского дня России.
«Псковская правда» напоминает программу праздника.
С 1 по 3 июня
10:00 – 13:00 - Всероссийский молодежный форум «Русский язык – основа культурного и нравственного развития» (учреждение оздоровления и отдыха «Пушкиногорье»).
1 июня
14.00 - Творческая встреча с псковскими писателями и поэтами ( г. Псков, Актовый зал Псковской областной универсальной научной библиотеки,ул. Профсоюзная, д.2).
14.00 - Презентация совместной выставки Пушкинского Заповедника и Новгородского музея-заповедника «В.А.Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина». (Выставочный зал «Льнохранилище», Музей-усадьба «Михайловское»).
15.00 - Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника. (Дом-музей А.С.Пушкина, Музей-усадьба «Михайловское»).
17.30 - «Родная Псковская Земля: рисунки наших детей». Открытие выставки, подготовленной инициативной группой Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Рисовать легко». (Фойе Большого зала Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы).
18.00 - Литературно-музыкальный вечер с участием заслуженного артиста России Яна Осина (Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы).
2 июня
11.00 - Лития на могиле А.С. Пушкина с участием Хора Московского Сретенского монастыря. (Святогорский Свято-Успенский монастырь, п. Пушкинские Горы).
Переезд на поляну Музея-усадьбы «Михайловское».
Программа выступлений на главной исторической литературной сцене.
10:30-10:50 – Выступление народного фольклорного коллектива «Забава», г. Псков.
10:50 – 11:00 Выступление хореографического ансамбля «Мистерия», г. Великие Луки.
11:00 – 11:30 Выступление Народного театрального коллектива «Мозаика», Хореографического ансамбля «Надежда».
11:30 – Выступление образцового коллектива Мажореток «Золотые погоны», г . Великие Луки.
11:40 – Выступление оркестра барабанщиков «Night Bit».
11:50 – Выступление участников молодежного образовательного форума «Таврида». Представители премии «Русские рифмы», «Русское слово».
12:30 – Парад.
13:10 –Торжественное открытие 52 Всероссийского праздника Поэзии. Выступление ВРИО Губернатора, выступление почетных гостей.
13:30 – Выступление: Народный артист России - Александр Михайлов, Народный артист Белоруссии - Владимир Гостюхин, Народный художник России Салават Щербаков.
13:50 – хор Сретенского монастыря.
14:20 – поэты России (Игорь Смолькин).
14:40 – фолк-группа «Партизан FM».
15:00 – поэты России (Игорь Смолькин).
15:15 – Лебединое озеро «Имперский Русский Балет».
15:25 - поэты России (Игорь Смолькин).
15:40 – группа Краснознаменная дивизия имени моей бабушки.
16:10 – Александр Шаганов и Владимир Нелюбин (поэты-песенники).
16:50 – оркестр Фристайл и «Night Bit».
Праздничная поляна.
11.00-17.00 - Книжный салон: выставка-продажа книжной продукции ведущих издательств России (Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»).
10.00-17.00 - Детская театрализованная игровая площадка (Театр «Молодой человек», Удмуртия, г. Ижевск)(Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»).
10.00-17.00 - Выставка художника Игоря Шаймарданова «Свет Родионова, забуду ли тебя». К 260-летию няни А.С. Пушкина. (Праздничная поляна Музея-усадьбы «Михайловское»). Молодежная сцена Скворечник.
11:00 – 11:20 - Выступление самодеятельных коллективов г. Псков. Оркестр русских народных коллективов «Забава» г. Великие Луки.
11:20 – 11:40 Выступление фольклорного ансамбля «Заряница», г Великие Луки.
11:40 – Выступление коллектива «ОТТА оркестр».
12:00 – Российское движение школьников, РОСПАТРИОТЦЕНТР. Литературный поединок по произведениям А. С. Пушкина.
12:30 – Парад.
13:10 – открытие.
13:30 - оркестр барабанщиков «Night Bit».
13:40 – Звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский, Валерия Федорович.
14:00 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр».
14:20 – молодые поэты - г.Москва.
14:40 – Выступление группы «Трипинадва».
15:00 – Выступление поэтов и литераторов г Санкт - Петербург: Тимур Леонидович, Антон Шанихин, группа «Простывший пассажир трамвая номер 7»
15:40 – Битва оркестров. Участники: «ОТТА оркестр», «НАЙТБИТ», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Фристайл» оркестр.
16:00 – музыкальная битва поэтов «Повидло». Участники: группа «Трипинадва», поэты - г. Санкт – Петербург, поэты -г. Москва, молодые поэты -г. Псков, молодые поэты – г. Великие Луки.
Специальная цена на воде (с. Бугрово).
17:20 – Анонсирование и приглашение зрителей на главную сцену на воде в село Бугрово.
17:00 – 18:00 Русская вечора.
18:00 – 19:00 – Команда Дубровского, Шаганов, Нелюбин, Куценко.
19:00 - 20:00 Фолк – группа «Партизан ФМ».
20:00 - 21:00 – ВИА «Сябры» (Беларусь).
17.00 - «Мелодии чарующие звуки» - концертная программа оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака (г. Псков, Детский парк).
3 июня
16.00 - Литературно-музыкальный вечер с участием официальной писательской делегации 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии и ансамбля русской музыки «Псков» (г. Псков, БКЗ Псковской областной филармонии, ул. Некрасова, д. 24).
4 июня
12.30-13.30 - Образовательная акция «Чистый город – хорошая речь», посвященная Дню русского языка (Центр студенческих инициатив Псков ГУ).
5 июня
12.00 - «По сказкам Пушкина» - концерт-беседа (г. Псков, МБУ ДО «Детская школа искусств», ул. О. Кошевого, 8).
17.00 - Заседание Псковского клуба любителей родного края, посвященное Пушкинскому Дню России (г. Псков, историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19а).
6 июня
10.00 - Всероссийская научная конференция «Пушкин и Толстой в современном мире» (г. Псков, Центр студенческих инициатив Псков ГУ, пл. Ленина, д. 2).
11.00 - «Здравствуй, племя младое…» - музыкально-литературная композиция для детей (г. Псков, МБУ ДО ДМШ №4 Школа №18) (в течение дня).
«Читаем Пушкина вместе» - межрегиональная акция.
В программе: - громкие чтения, поэтические марафоны, литературные обзоры и викторины (г. Псков)
12.00 - Ритуал возложения цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка» (г. Псков, Летний сад).
18:00 - Официальное празднование Дня рождения А.С. Пушкина, завершение 52 Всероссийского Пушкинского праздника поэзии : Пушкинский бал (Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника).
7 июня
12.00-15.00 - Презентация новых изданий, подготовленных Псковским государственным университетом (г. Псков, Центр студенческих инициатив Псков ГУ, пл. Ленина, д. 2, ауд. 63).
8 июня
19.00 - «И… чувства добрые я лирой пробуждал» - концерт-презентация камерного оркестра «Ad libitum», под управлением дирижера Германа Мерекина с участием солистов: Дарьи Лудковой (вокал), Ильи Кричевского (гобой) (г. Псков, МБУК «Дом офицеров»).