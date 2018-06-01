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Общество

Михаил Ведерников выпил чая с отличниками из разных уголков Псковской области

1 июня 2018 года, 14:37

В День защиты детей, 1 июня, пятнадцать отличников из разных уголков региона побывали в кабинете врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ребята являются победителями акции «Губернаторский дневник», которую проводит газета «Комсомольская правда - Псков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Я рад нашей сегодняшней встрече с вами. Вы здесь, потому что получаете пятерки за свою учебу, символично, что акции «Губернаторский дневник» исполнилось пять лет. Я вас всех с этим поздравляю, - сказал врио главы региона, открывая встречу.

Акция «Губернаторский дневник» проходит при поддержке администрации Псковской области и Государственного управления образования региона.
Он также поблагодарил ребят за серьезное отношение к учебе.

- Те знания, которые вы сейчас получите в школе, а потом будете получать в следующем учебном заведении, — это залог вашей успешной работы в дальнейшем и гарантия того, что вы будете активными, эффективными и нужными жителями Псковской области и гражданами нашей большой страны, — отметил Михаил Ведерников.

В ходе неформального общения за чашкой чая школьники рассказали руководителю региона о своих увлечениях. Многие из них, помимо школы, получают дополнительное образование: изучают второй иностранный язык, учатся программированию, танцам, музыке, увлекаются театральным творчеством.

Летом победители акции «Губернаторский дневник» смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях региона.

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