Михаил Ведерников выпил чая с отличниками из разных уголков Псковской области

В День защиты детей, 1 июня, пятнадцать отличников из разных уголков региона побывали в кабинете врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ребята являются победителями акции «Губернаторский дневник», которую проводит газета «Комсомольская правда - Псков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Я рад нашей сегодняшней встрече с вами. Вы здесь, потому что получаете пятерки за свою учебу, символично, что акции «Губернаторский дневник» исполнилось пять лет. Я вас всех с этим поздравляю, - сказал врио главы региона, открывая встречу.