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Культура

Домик Станционного смотрителя построит «Ленфильм» в Пушкинских Горах

1 июня 2018 года, 13:50

«Ленфильм» примет участие в LII Всероссийском Пушкинском празднике поэзии, который пройдет в Пушкинских горах с 1 по 6 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году там отметят 219 лет со дня рождения А.С. Пушкина и 260 со дня рождения няни поэта Арины Родионовны Яковлевой. Художественным руководителем торжеств стал глава Имперского русского балета, артист балета, солист Большого театра Гедиминас Таранда.

Специально для Пушкинского праздника декораторы «Ленфильма» построят целый комплекс декорационных помещений, которые наполнят уникальным ленфильмовским реквизитом и мебелью, соответствующим теме интерактива.

Так, в одной из декораций расположатся гимназические парты образца XIX века. В другой обустроят гостиную «Пиковой дамы», главными атрибутами которой станут ломберные столы. В третьем разместится зона «Дворянского воспитания». В ней будет находиться гостиная, учебная комната и столовая с бутафорскими яствами, вилками, ложками, кружками, бокалами времен лицеиста Пушкина. Так что любой желающий сможет освоить правила хорошего тона и этикета. Для учебного танцевального класса Мариуса Петипа из киностудии привезут хрустальную люстру, стулья и арфу. Не трудно догадаться, что в этом помещении гости смогут без труда освоить пару танцевальных па и почувствовать себя на настоящем помещичьем балу.

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