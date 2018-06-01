Мелкого взяточника будут судить в Псковской области

В Пскове завершилось расследование уголовного дела против 36-летнего местного жителя, обвиняемого в мелком взяточничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 28 ноября 2017 года обвиняемый, находясь в пункте полиции в связи с административным расследованием по факту нанесения им 9 ноября побоев посетительнице кафе на ул. Льва Толстого, чтобы избежать привлечения к ответственности пытался подкупить участкового уполномоченного полиции, передав ему взятку в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.