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Происшествия

Мелкого взяточника будут судить в Псковской области

1 июня 2018 года, 12:53

В Пскове завершилось расследование уголовного дела против 36-летнего местного жителя, обвиняемого в мелком взяточничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 28 ноября 2017 года обвиняемый, находясь в пункте полиции в связи с административным расследованием по факту нанесения им 9 ноября побоев посетительнице кафе на ул. Льва Толстого, чтобы избежать привлечения к ответственности пытался подкупить участкового уполномоченного полиции, передав ему взятку в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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