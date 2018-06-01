Разыскивается великолучанка, укравшая у пенсионерки кошелёк с деньгами

В Великих Луках жертвой злоумышленницы стала пенсионерка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 18 мая в городе на Ловати в районе улицы Вокзальной к женщине, 1952 года рождения, подошла неизвестная девушка и предложила помочь донести сумки. Пожилая горожанка согласилась. Воспользовавшись этим, в подъезде дома незнакомка украла у пенсионерки кошелек с деньгами, а затем скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту осуществляется проверка.

Личность подозреваемой установили. В настоящее время ведется розыск безработной великолучанки, 2000 года рождения.