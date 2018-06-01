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Общество

Определены даты приема граждан депутатами Псковского областного Собрания в июне

1 июня 2018 года, 11:28

В июне депутаты областного Собрания в традиционном формате приёма граждан встретятся со своими избирателями. Спикер регионального парламента Александр Котов принимает граждан 26 июня в областном Собрании и 27 июня – в общественной приёмной «Единой России» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного парламента.

В эти же дни готов ответить на вопросы псковичей председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. 26 июня приём пройдёт в общественной приёмной, 27 июня – в Собрании.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов также запланировал приём граждан в Собрании на 27 июня.

13 июня посетителей общественной приёмной выслушает парламентарий Лидия Драгунова.

В Великих Луках 6 июня проведёт приём граждан депутат Всеволод Козловский – в течение всего дня он будет доступен для общения в общественной приёмной «Единой России». Там же 13 июня обращения великолучан рассмотрит депутат Андрей Корнев.

Напомним, предварительная запись на приёмы в региональном парламенте проводится по телефону +7 (8112) 299-876 с 10:00 до 13:00 по рабочим дням. При желании заранее сообщить о своём визите в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» необходимо позвонить по телефону (8112) 66-25-12.

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