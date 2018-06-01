Продажа алкоголя будет запрещена в Пскове 1 июня

В День защиты детей, 1 июня, розничная продажа алкоголя в Псковской области будет запрещена.

Запрет действует в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 15 января 2013 г. № 8 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области». Согласно документу, розничная продажа алкогольной продукции запрещена в том числе 1 июня, в Международный день защиты детей.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в общепите и магазинах duty-free.