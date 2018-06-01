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Происшествия

Продавщица обокрала собственный магазин в Великих Луках

1 июня 2018 года, 17:00

В Великих Луках установили гражданку, подозреваемую в краже денег из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в период с 29 по 30 мая из ящика стола в одном из торговых павильонов на улице Некрасова была совершена кража денег в сумме 42 тысячи рублей.

Полицейские удалось быстро установить личность подозреваемой. Ей оказалась 30-летняя местная жительница, продавец данного магазина. Женщина дала признательные показания. Часть похищенных денег изъята. Возбуждено уголовное дело.

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