Продавщица обокрала собственный магазин в Великих Луках

В Великих Луках установили гражданку, подозреваемую в краже денег из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в период с 29 по 30 мая из ящика стола в одном из торговых павильонов на улице Некрасова была совершена кража денег в сумме 42 тысячи рублей.

Полицейские удалось быстро установить личность подозреваемой. Ей оказалась 30-летняя местная жительница, продавец данного магазина. Женщина дала признательные показания. Часть похищенных денег изъята. Возбуждено уголовное дело.