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Культура

Псковичей приглашают на концерт памяти псковского музыканта и педагога Егора Студинова

1 июня 2018 года, 09:59

12 июня в Детской музыкальной школе № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова состоится концерт памяти псковского музыканта, преподавателя Псковского областного колледжа искусств Егора Студинова, который скоропостижно ушел из жизни 7 июня прошлого года.

- Егор Вячеславович Студинов запомнился нам не только как одаренный исполнитель, педагог, теоретик, талантливый и яркий руководитель, но и как добрый и отзывчивый человек, хороший друг, - рассказал «Псковской правде» организатор концерта, преподаватель детской музыкальной школы №1 Алексей Сафонов. - Его любовь к музыке, глубокое понимание и осмысление наследия великих композиторов органично сочеталось в нем с огромной творческой энергией, выразившейся в обработке и переложении множества произведений для любимого инструмента – гитары.

Егор Студинов был организатором и участником многочисленных концертов классической музыки, вечеров гитарного искусства, конференций, конкурсов, неоднократно солировал с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии, а также с оркестрами Смоленска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца.

- В мае 2017 года Егор Студинов выступил в школе №1 г. Пскова с программой золотой коллекции «24 сонатных аллегро» из сочинений гитаристов-композиторов венско-классического стиля, чем удивил даже самых искушенных ценителей музыки. Это было одно из последних его выступлений…», - отметил А. Сафонов.

В программе концерта памяти Егора Студинова прозвучат произведения различных композиторов – от эпохи барокко до шедевров современности. В концерте примут участие студенты Псковского колледжа искусств и Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств.

Концерт состоится по адресу: г. Псков. ул. Советская, 44

Начало в 18 часов. Вход свободный. 

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