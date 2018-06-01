Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пскович угрожал полицейскому ножом, теперь его будут судить

1 июня 2018 года, 09:37

В Пскове завершилось расследование уголовного дела против 30-летнего безработного местного жителя, угрожавшего ножом полицейскому. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

22 апреля 2017 года на территории одного из псковских заводов обвиняемый, в момент препровождения оперуполномоченным в отдел полиции в связи с подозрением в совершении кражи, выхватил из сумки нож и приставил клинок к шее полицейского, потребовав его отпустить.

В результате он причинил стражу порядка телесные повреждения в виде царапин и ран в области шеи и рук.

Уголовное дело направлено в суд.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Продавщица обокрала собственный магазин в Великих Луках
Михаил Ведерников выпил чая с отличниками из разных уголков Псковской области
Домик Станционного смотрителя построит «Ленфильм» в Пушкинских Горах
Мелкого взяточника будут судить в Псковской области
Разыскивается великолучанка, укравшая у пенсионерки кошелёк с деньгами
Определены даты приема граждан депутатами Псковского областного Собрания в июне
Во второй день лета в Псковской области синоптики обещают до 27 градусов тепла
Продажа алкоголя будет запрещена в Пскове 1 июня
Псковичей приглашают на концерт памяти псковского музыканта и педагога Егора Студинова

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ДТП
29 мая 10:22

Водитель лежал на руле

Псковские школьники попали в аварию по дороге на экскурсию в Петербург

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ