Пскович угрожал полицейскому ножом, теперь его будут судить

В Пскове завершилось расследование уголовного дела против 30-летнего безработного местного жителя, угрожавшего ножом полицейскому. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

22 апреля 2017 года на территории одного из псковских заводов обвиняемый, в момент препровождения оперуполномоченным в отдел полиции в связи с подозрением в совершении кражи, выхватил из сумки нож и приставил клинок к шее полицейского, потребовав его отпустить.

В результате он причинил стражу порядка телесные повреждения в виде царапин и ран в области шеи и рук.

Уголовное дело направлено в суд.